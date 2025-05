Las dudas de Desbordes por el cierre del Caso Sierra Bella y la respuesta que le dedicó Irací Hassler

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, no vio con buenos ojos la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación por la presunta irregularidad en la compra de la clínica Sierra Bella durante la administración de Irací Hassler.

Para el jefe comunal, la postura que manifestó el fiscal Patricio Cooper dista bastante de lo que había manifestado anteriormente con respecto a este caso.

En conversación con la prensa indicó que “sí puedo manifestar mi extrañeza, mi sorpresa. El fiscal Cooper hace muy poquito alegó en contra de archivar esta causa, de cerrar esta causa. Alegó con argumentos contundentes respecto de quienes hicieron las tasaciones, que se coordinaron, se pusieron de acuerdo, infringieron la ley”.

La hipótesis de Mario Desbordes por el cierre del Caso Sierra Bella, es que el persecutor está siendo acosado políticamente por el Frente Amplio.

“Es un fiscal que está siendo abiertamente acosado. Está acusado por parlamentarios del Frente Amplio que de manera irresponsable, lo están acusando en la Corte Suprema justo cuando está investigando a personas de izquierda”, sostuvo.

En esa misma línea aseveró que “solo puedo decirles que me sorprende la resolución, que me extraña lo que está sucediendo en esta causa y que la verdad, mientras no conozca los argumentos del fiscal, no encuentro argumentos jurídicos para no perseverar“.

Las declaraciones de Mario Desbordes provocaron la respuesta de Irací Hassler, quien se valió de su cuenta en X para aseverar que “lo que sí causa extrañeza y posiblemente forma parte de un delito, es que el alcalde Mario Desbordes haya accedido a información reservada con conversaciones íntimas sin valor investigativo”.

“Por eso presenté una querella por violación de secreto, en la que el alcalde tiene la calidad de imputado, para que los responsables de filtraciones ilegales sean sancionados. Espero que responda ante la justicia y comience por fin a trabajar por la comuna”, agregó.