Chilena detenida por error en Estados Unidos anunció acciones legales tras llegar a Santiago

Javiera confirmó que viajará con su familia de vuelta a Estados Unidos. CAPTURA TIKTOK.

La chilena Javiera Montero, quien se viralizó en las redes sociales tras ser detenida cuando estaba junto a su hija en Nueva York, Estados Unidos, anunció que emprederá acciones legales por lo que le tocó vivir.

Así lo manifestó la mujer a su llegada a Chile este sábado, oportunidad en la que confirmó que pese a la dura experiencia, buscará renovar su visa para regresar al país norteamericano, dado que tanto ella como su esposo trabajan allá.

En conversación con Chilevisión, Javiera reveló que con su familia tenían planificado el viaje a Santiago y que éste no se debió a que la hayan deportado.

“Estamos tranquilos, queremos que esto se aclare, porque en redes sociales se habló mucha tontera, que yo era delincuente, ladrona, mechera“, comenzó diciendo la mujer.

“Quiero aclarar que estoy de manera legal allá, tengo mis papeles al día, y mi marido también“, complementó.

La chilena relató lo que ocurrió durante su detención en Estados Unidos

Respecto de qué fue lo que ocurrió realmente con su detención, Javiera contó que estaba paseando con su hija para comprar recuerdos para traerle a su familia, ya que pensaban viajar a Chile.

“Desgraciadamente nos encontramos con unos delincuentes que venían corriendo, que nos empujaron y caímos al suelo. Yo empecé a buscar a mi hija y una mujer policía me tomó con mucha fuerza, de hecho todavía tengo moretones porque me esposaron“, relató sobre el momento que vivió.

Luego expresó que “lo que me da mucha rabia es que yo pedía que por favor me hablaran en español, porque yo vivo allá hace dos meses, pero todavía no domino bien el inglés, y ningún policía fue capaz de hablarme en español y de explicarme lo que estaba ocurriendo“.

“Mi hija quedó a un lado y ningún policía me explicó qué iba a pasar con ella. Esa fue mi gran desesperación. Un transeúnte que pasaba se acercó a la policía y le pidió que llevaran a mi hija donde yo estaba“, contó.

Javiera confirmó que emprenderá acciones

Respecto de si pensaba emprender alguna acción legal tras su detención por error, Javiera Montero manifestó que “yo creo que sí, que vamos a presentar una demanda, porque fue negligente lo que pasó” con su hija.

“Mi marido supo que yo estaba detenida cuando me sacaron del cuartel, supo a las 11 de la noche. Mi hija estuvo sola toda la tarde sin que yo supiera qué estaba pasando“, compolementó.

Finalmente, rafificó que el jueves 5 de junio tienen cita para renovar su visa, tras lo cual regresarán a Estados Unidos.