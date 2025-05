“Confío en él”: María José Prieto reiteró apoyo a Cristián Campos y confirmó que apelarán al fallo

María José Prieto reiteró su apoyo a Cristián Campos. INSTAGRAM.

La actriz María José Prieto reiteró su apoyo total a su pareja, Cristián Campos, luego de que el El 34º Juzgado del Crimen de Santiago diera por acreditados los delitos denunciados por Raffaella di Girolamo, aunque desestimó cualquier castigo porque ya habían prescrito.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, se comprobaron “tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995 en contra de la víctima, pero consideró que no pueden ser sancionados al estar prescritos los delitos”.

Al respecto, María José Prieto manifestó que “confío plenamente” en su pareja, durante la entrevista que le concedió al programa Onlyfama, de Mega.

“La verdad es que yo confío plenamente en Cristián, pero estamos un poco… bueno, los fallos pueden decir lo que quieran, pero estamos un poco consternados por el contenido del fallo“, reconoció la actriz al abordar el dictamen del juzgado.

Aseveró a la vez que “una sociedad que juzga a una persona sin tener pruebas, sino que con base en ideologías, a principios, es una sociedad del terror, una sociedad del miedo, porque se puede juzgar y condenar a cualquier persona”.

Luego ahondó en el punto al plantear que ciuando algo así ocurre “entonces no estamos hablando de una sociedad democrática“.

María José Prieto admitió que Cristián Campos apelará

María José Prieto admitió que junto a Cristián Campos están analizando y estudiando el fallo de 230 páginas, “porque no logramos entender un poco eso, y por supuesto que vamos a apelar“.

“Es bien inusual un fallo de 230 páginas y, como te digo, en cuanto hay como de testimonio de una persona contra la otra, no existe, no hay pruebas y bueno, en fin, no quiero extenderme más”, concluyó el contacto con el programa de Mega.

Cabe recordar que el pasado jueves Edgardo Gutiérrez, juez del 34° Juzgado del Crimen de Santiago informó el sobreseimiento total y definitivo, por prescripción, de la acusación por abusos deshonestos en contra de Cristián Campos, pero acreditó los hechos que afectaron a Rafaella di Girolamo.