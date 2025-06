Caso Bruma: por qué la caja naranja del buque Cobra se enviará al FBI

La caja naranja del buque Cobra, que almacenó información clave durante el accidente en el que se hundió la lancha Bruma y murieron sus siete tripulantes, será enviada al FBI en Estados Unidos con el propósito de que se le realicen pericias especializadas.

Así lo confirmó el abogado de las familias de las víctimas, Rafael Poblete, quien explicó que la decisión se adoptó debido a que se detectaron irregularidades en las grabaciones correspondientes al día del naufragio ocurrido en la Región del Biobío.

La caja naranja es un dispositivo similar a la caja negra con la que cuentan los aviones, y que en el caso de los buques permite registrar las conversaciones y comunicaciones tanto en la cabina como entre la tripulación.

De acuerdo con lo manifestado por Poblete, esta gestión podría ayudar a aclarar algunos aspectos de lo ocurrido durante el accidente. “Los peritajes de la caja naranja de Cobra, que son los más relevantes, se van al FBI y, dependiendo de los resultados, la investigación podría tomar cursos relevantes“, puntualizó el abogado.

La caja naranja del buque Cobra se enviará al FBI

Al ahondar en el motivo por el cual se decidió enviar la caja naranja del buque Cobra al FBI, Rafael Poblete apuntó al hecho de que en el aparato no está disponible la grabación del día del accidente.

“En el caso de Cobra, esa grabación no está. Está la grabación del día anterior y del día posterior, pero del día del accidente no está. Es altamente sospechoso que no esté esa grabación. Eso es lo que se mandó a pesquisar al FBI”, detalló el profesional.

Según explicó, Chile no cuenta con los medios tecnológicos para llevar a cabo una pericia en profundidad en este tipo de dispositivos, por lo que se trata de “la vía más idónea para evitar algún tipo de influencia o cuestionamiento respecto de los resultados“.

“Los resultados podrían ampliar la formalización a otras personas de Blumar y no necesariamente a miembros de la tripulación de Cobra“, dijo al respecto el abogado de los familiares de las víctimas.

El envío de la caja naranja a Estados Unidos para que lo analice el FBI se producirá de manera paralela a otras labores efectuadas en Chile, como los peritajes efectuados en el buque Cobra respecto de la presencia de restos orgánicos.