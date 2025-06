A más de un año de la desaparición de María Ercira: la hipótesis de la Fiscalía y los testimonios que la sustentan

Más de un año ha transcurrido desde que se le perdió el rastro a María Ercira Contreras y la Fiscalía ya trabaja en una hipótesis que toma cada vez más fuerza.

La mujer desapareció el 12 de mayo de 2024 cuando junto a su familia celebraban el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, en la Región de Valparaíso.

Ese día, según consigna un reportaje de 24 Horas, el Ministerio Público plantea que Contreras habría sufrido un episodio de desorientación, lo que la habría llevado a alejarse del lugar sin que nadie lo notara.

El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, aseguró que “hay antecedentes en la carpeta que dan cuenta que María Ercira había tenido algunos episodios de desorientación con anterioridad, y todo apunta a que el día de los hechos también sufrió un episodio de esa naturaleza“.

“La hipótesis que más me parece plausible (…) es que lamentablemente doña María Elcira sufrió un episodio de desorientación, al momento de salir del baño del restaurante, salió por la puerta que da hacia el estacionamiento, se dirigió a esa zona, y posteriormente emprendió camino hacia la parte posterior del restaurante. A mi opinión ella tuvo algún tipo de accidente”, agregó el persecutor.

María Ercira, ¿desorientada?

La hipótesis de la Fiscalía respecto del caso de María Ercira se sustenta con el testimonio de varios testigos, uno de ellos es una garzona del restaurant.

“Una abuelita (María Ercira Contreras), me señaló que quería un jugo de frambuesa y le dije que ningún problema, luego continué tomando el pedido y ella me vuelve a reiterar que quería un jugo de frambuesa… y cuando vuelvo a repetir lo que querían para tomar, esta abuelita nuevamente me dice que quería este jugo“, postuló.

Otra declaración es la de un hombre que se cruzó con ella en el sector del estacionamiento. “Visualicé a una señora de edad que se encontraba parada al costado izquierdo de un árbol grande, por lo cual paré, para preguntarle a ella si sabía dónde estaban los estacionamientos, fue entonces que la saludé diciéndole: Buenas tardes señora, a lo cual no recibí respuesta alguna, percatándome que la señora mantenía la mirada fija y perdida, por lo cual… continué el camino, no sin antes observar que la señora cruzó camino para luego caminar en subida a la pendiente”, contó el sujeto.

Esta hipótesis de la Fiscalía es refutada por la familia de María Ercira. Su nieta, Carla Hernández, aseguró que ese 12 de mayo “nunca la vi con problemas de memoria ni de desorientación. Ese día ella estaba bien de salud y yo no la vi con ningún signo de desorientación ese día“.