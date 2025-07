El dato clave que entregó el tío abuelo de Tomás Bravo en su declaración final

El tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar, entregó este martes 1 de julio su declaración final en el juicio que se sigue en su contra por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, oportunidad en la que aseguró que existe un dato clave en el caso que no ha sido considerado por la Fiscalía.

En sus palabras finales ante el tribunal, el imputado aseveró que desde un inicio se lo apuntó a él como responsable del deceso del niño de tres años. “Desde el día uno de esta investigación me han querido culpar del asesinato y todo lo que le pasó a Tomasito, ahora me pusieron otra porque no pudieron culparme del Ministerio Público. No hay argumento de eso”.

“Nunca he dejado a Tomasito solo para que se me perdiera o lo que le pasó“, argumentó Jorge Escobar, y luego agregó que “es una tradición en el campo que uno sale con los niños, siempre ha sido así”.

El dato clave del que habló el tío abuelo de Tomás Bravo

Durante su intervención ante el tribunal, el tío abuelo de Tomás Bravo aseveró que en torno a la investigación por la muerte de su sobrino nieto existe un dato clave que no fue tomado en cuenta por la Fiscalía.

“Hay dos ADN que están en la carpeta que el Ministerio Público nunca tomó en cuenta y que todavía no toma en cuenta, pero están vigentes dentro de la carpeta investigativa“, planteó Jorge Escobar al respecto.

Por su parte, el abogado defensor del acusado, Osvaldo Pizarro, insistió que “al final de este juicio, la evidencia, la razón y la verdad tienen que permitirles concluir una sola posibilidad: don Jorge Escobar debe ser absuelto de la imputación“.

Para este miércoles 2 de julio se espera que el Tribunal Oral de Cañete entregue su veredicto en torno a la acusación contra el tío abuelo de Tomás Bravo.