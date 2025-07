Los correos que confirmarían el maltrato del periodista Santiago Pavlovic a su ex pareja

La periodista Lara El Narekh se querelló contra su ex pareja, Santiago Pavlovic, a quien acusó de maltrato físico y psicológico, y dio a conocer algunos de los correos que recibió del padre de sus dos hijos que sustentarían la acusación.

La acción judicial fue presentada el pasado 23 de junio por parte de quien fue por más de dos décadas la pareja del profesional de TVN.

De acuerdo con la querella presentada por Lara El Narekh, durante toda su relación el histórico conductor de Informe Especial ejerció sobre ella agresiones tanto psicológicas como sexuales y verbales.

Según recordó la mujer, su relación comenzó el año 2000, cuando ella tenía 22 años y él 53, y era su jefe. Apuntó que en un momento determinado él la besó en la boca de manera sorpresiva y utilizaba su jerarquía laboral para acercarse a ella.

Los correos que ratificarían el maltrato de Santiago Pavlovic

La periodista enfatizó que desde el inicio de su relación Pavlovic la humilló y, entre otras cosas, le decía que él la “había sacado del arroyo”.

Relató que tanto en público como en privado la trataba de “ignorante”, además de hacer comentarios sobre su cuerpo, como su nariz, de la que decía que “es muy fea, es un pico de loro”. Este tipo de maltrato se acrecentó luego de que fue madre. En esa línea, contó que durante la lactancia se refirió a ella como “la vaca lechera”.

Para sustentar la querella, Lara El Narekh dio a conocer algunos correos que le envió su ex pareja. En uno de 2010, Santiago Pavlovic le escribió que “tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente, y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento“.

Añadió que “juraste y requete juraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo. Le has dado más importancia a las pilchas que a tu cintura“.

Tras ese episodio, la mujer contó que se comprometió ante su pareja a bajar de peso y buscó un cirujano bariátrico para operarse.

La querellante dijo que en ocasiones Pavlovic pasaba semanas sin hablarle y que al menos en una ocasión la empujó para que saliera de su camino.

Además, relató que antes de un viaje a Grecia y Turquía, en 2022, el periodista le dijo “cambia la cara de poto o el viaje será una tortura, porque no se puede cancelar“.

La intimidad entre Pavlovic y la querellante

“En el ámbito sexual, el señor Pavlovic consumía Viagra en dosis dobles, a pesar de las contraindicaciones médicas por diversas enfermedades de base, y se quejaba si mi representada se dormía o se negaba a mantener relaciones sexuales“, expresa el texto presentado por el abogado de la querellante.

“En una ocasión, el sr. Pavlovic perdió sus pastillas Viagra, razón por la cual se enfermó y realizó tratamiento de silencio por días, debiendo mi representada rogarle que le dirigiera la palabra. También ejercía esos castigos si mi representada se negaba a mantener relaciones“, añadió.

La mujer dijo que en los últimos años su ex pareja adoptó actitudes celópatas y la acusaba de serle infiel, además de tratarla de “fresca de mierda” o “escort”.

“Si tuvieras una gota de decencia y valentía deberías haberte ido hace rato de mi casa en lugar de frecuentar moteles o echar polvos en un auto mío que has seguido usando con desvergüenza“, le escribió en una ocasión.

En la querella también se apunta que luego de terminada la relación, Santiago Pavlovic le cambió la cerradura a la casa en común, y añadió que incluso en encontró cámaras ocultas al interior de la vivienda.

Sobre la base de todo lo anterior, la mujer solicitud de que a su ex pareja se le apliquen las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y obligación de abandonar el hogar común que comparte con ella.