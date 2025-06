Santiago Pavlovic lapidó la gestión de Francisco Vidal: “TVN no está en buenas manos”

El periodista Santiago Pavlovic abordó en una reciente entrevista la crisis que atraviesa TVN, bajo la gestión de Francisco Vidal, actual presidente del directorio.

“TVN no está en buenas manos con Francisco Vidal, porque estos tres años han sido complejos en términos de manejo, de administración, de ingresos y gastos”, sostuvo el histórico conductor de Informe Especial en conversación con Vergara 240.

Si bien considera al ex ministro “un tipo hábil, inteligente”, sostuvo que “no me parece que sea la persona indicada para conducir la Televisión Nacional en tiempos de crisis, en tiempos tormentosos como los que vivimos”.

“Es mejor alguien con una mayor credibilidad y con mayor conocimiento del medio, de lo que es la televisión, de los problemas que enfrenta la televisión pública, y las características especiales que tiene una televisión que es de todos los chilenos”, añadió.

Recordando las declaraciones de Vidal respecto de que el día en que TVN no pueda pagar los sueldos, va a tener que cerrar, Santiago Pavlovic fue tajante: “Lo primero que tendría que haber hecho el directorio de TVN, en lugar de advertir eso, es renunciar“.

Como argumento, sostuvo que la plana ejecutiva de la estación “ya lleva tres o cuatro años como para haber contenido una situación como la que se generó (…) y seguimos manteniendo un gasto de recursos y de contrataciones”.

La mayor crisis de TVN

Para el periodista esta “es la mayor situación de crisis” que se ha vivido en Bellavista 0990. “Este es un canal público, pero que durante muchos años (…) ha funcionado como un canal privado que tiene que generar recursos para financiarse, para pagar los sueldos y para todo lo demás”, indicó.

“Entonces, la situación es: ¿se puede seguir con un canal financiado, de alguna manera, privadamente y con recursos públicos? ¿En qué país del mundo funciona un canal público con recursos privados? Prácticamente en ninguna parte del mundo“, agregó.