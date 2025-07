Delpiano aclara rol de presidente Boric y descarta orden a la FACh por tráfico de drogas: “Fue una conversación”

Adriana Delpiano, ministra de Defensa, fue parte de una caótica sesión en la comisión de la Cámara de Diputados, donde se tocó el caso de tráfico de ketamina en un avión de la Fuerza Aérea (FACh) y la disputa de competencias entre la institución castrense y el Ministerio Público.

Al respecto, se conoció a primera hora que el presidente Gabriel Boric habría ordenado al comandante Hugo Rodríguez la entrega de los antecedentes de la investigación a la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Sin embargo, el jefe de la FACh aseveró que “el presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia”.

Ante estas declaraciones, la titular de Defensa dio luces de lo tratado en La Moneda, donde el jefe de Estado se reunió con las máximas cabezas de las ramas castrenses, puntualizando que “instruyó no, no creo que haya sido la palabra, porque el Presidente fue a una conversación”.

“A lo que vamos es que era entregar antecedentes para que la Fiscalía dispusiera de ellos, no para traspasarle el caso. La solicitud de poder entregar antecedentes para que se pueda ir juntando, es lo que hizo la Fiscalía. Esto es lo mismo. No es el cambio de competencia. El presidente ni nadie, ningún ministro ni nadie, tiene atribuciones para decir este tribunal o este tribunal va a investigar. Eso no corresponde”, argumentó Delpiano.

Delpiano adelanta acciones para enfrentar tráfico de drogas en FFAA

La secretaria de Estado, que fue increpada por parlamentarios como Andrés Jouannet (Amarillos), indicó en la instancia parlamentaria que “las medidas concretas se las hemos pedido al Estado Mayor Conjunto, porque esto no solo corresponde a una rama. Ya tuvimos un tema con el Ejército y queremos una labor preventiva de carácter general”.

“Este es un hecho muy grave del cual queremos hacernos cargo, y por lo tanto, las medidas son muchas y variadas, desde tener mayor atribuciones para poder saber antecedentes de las personas que llegan a trabajar o llegan de conscripto. Hoy día no está facultada para esa averiguación en la Fuerza Armada, lo que será motivo de ley. Y hay muchas otras medidas que ya se están reforzando y tomando”, detalló.

Consultada sobre la disputa de competencias entre el Ministerio Público y la FACh, la ministra Delpiano aseveró que “lo que se ha dicho es que para colaborar con la Fiscalía, porque lo que nos interesa es que se actúe rápido, eficaz, que la gente sepa que se están tomando las medidas concretas, entonces sin cambiar las competencias, se le entregara información útil y válida a la Fiscalía de Iquique”.