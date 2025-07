Fiscalía cuestiona a FACh por información sobre tráfico de drogas: “Vienen solo cinco páginas”

María Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, expresó sus reparos al accionar de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el caso de tráfico de ketamina a bordo de un avión institucional y que involucra a cinco ex funcionarios.

Steinert, quien fue entrevistada por CNN Chile, explicó que el cariz de los delitos investigados, el tráfico de estupefacientes, hace que sea visto por la justicia ordinaria y no por los tribunales militares.

“Este tipo de delitos atenta contra la salud pública, y por lo tanto, no se trata de un ilícito especial previsto en el Código de Justicia Militar, que está enfocado en delitos excepcionales y en tiempos de guerra”, aseveró.

En esta línea, se mostró crítica de las declaraciones del comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, quien planteó que “todos los delitos cometidos por militares en recintos militares tienen competencia en la Fiscalía de Aviación”, aseverando que la jurisprudencia la respalda.

“Con esa convicción —de que nos corresponde investigar— presentamos una solicitud al juez de garantía para que fije audiencia de discusión de competencia. Será el tribunal el que decida, en base a los argumentos de ambas partes, a qué institución le corresponde continuar con la investigación”, aseveró.

Fiscalía cuestiona a FACh por exigua entrega de antecedentes

La representante de la Fiscalía de Tarapacá aclaró que la Corte de Apelaciones de Iquique aún no resuelve “la competencia, no se ha fijado audiencia y tampoco la Corte ha determinado si es efectiva o no la obligación de la FACh de remitir los antecedentes”.

Es por ello que precisó que los antecedentes entregados hasta ahora por la FACh son simplemente un resumen de los cargos que enfrentan los detenidos “algo similar a un autoprocesamiento, pero no todo el expediente”.

La fiscal Steinert precisó que “para una buena argumentación jurídica, necesito todos los antecedentes, no solo cinco hojas. Aún no hay una entrega completa ni suficiente”.