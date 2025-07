Presidente Boric aclara polémica por orden a comandante de la FACh: “El enemigo son los narcotraficantes”

El mandatario aseguró que no entrará en una disputa de declaraciones y que ” la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas”.

Este miércoles 9 de julio, el presidente Gabriel Boric abordó la polémica que se generó a raíz de la instrucción que entregó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general Hugo Rodríguez, por el caso de narcotráfico que se detectó dentro de la institución.

Ayer, el mandatario sostuvo una reunión con los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con el objetivo de abordar los hechos vinculados al tráfico de drogas que han azotado a la FACh y al Ejército.

Bajo este contexto, el presidente Boric explicó: “Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los tres comandantes en jefe, al comandante en jefe de la FACh, es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá, porque la Fiscalía de Tarapacá está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema”.

Lo anterior, tras la controversia que generaron las declaraciones del general Rodríguez, quien aseveró que el presidente no tiene injerencia en la materia.

La polémica entre el presidente Boric y el comandante de la FACh

“El presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia. Claro, es superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”, expuso.

Producto de aquellos dichos, el jefe de Estado dio a conocer que en la noche conversó con el comandante en jefe de la FACh. “Me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo“, reveló.

De esta forma, el mandatario enfatizó que no busca alimentar la polémica: “Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas… el enemigo está al frente, son los narcotraficantes y el crimen organizado“.

“Y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita. La ministra Delpiano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también. Y estamos trabajando en esa línea y en esa dirección”, cerró el presidente Boric.