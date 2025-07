Daniel Jadue y cuatro ex funcionarios de Recoleta son condenados por irregularidades previsionales

La Corte Suprema condenó al ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, así como a cuatro ex funcionarios de dicha municipalidad, a abonar más de 56 millones de pesos por concepto debido a irregularidades en el pago de cotizaciones a trabajadores del municipio.

De esta forma, el máximo tribunal del rechazó el recurso de queja presentado por el ex jefe comunal y el ex director de Control, Patricio González; el ex jefe del Departamento de Educación (DAEM), Heriberto Medina, y los funcionarios de la sección de administración y finanzas del DAEM, Guillermo Villar y Eduardo Macaya.

Lo anterior, tras el reparo presentado por la Contraloría, a raíz del “pago extemporáneo de las cotizaciones al fondo de pensiones, salud previsional, ahorro voluntario y aportes del empleador, de los funcionarios del Departamento de Educación Municipal, correspondientes al periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2015 y durante los meses de junio, septiembre y octubre de 2016″.

Si bien el ex alcalde y impugnó la sentencia del órgano contralor, éste fue confirmado en noviembre de 2024 por el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, el que cifró en 56,4 millones de pesos el monto a pagar.

La decisión de la Suprema tras la apelación de Daniel Jadue y los otros acusados

A pesar de la nueva sentencia en su contra, Daniel Jadue y los ex funcionarios de la Municipalidad de Recoleta acudieron a la Corte Suprema, y aseveraron que en el juicio anterior no se respetó el debido proceso y que no se hizo el respectivo examen de cuentas, sino que se realizó una auditoría.

La decisión la del máximo tribunal, no obstante, no se refirió a estos antecedentes, sino al hecho de que las defensas de los acusados presentaron fuera de plazo los recursos de queja.

De esta forma, Daniel Jadue y los otros condenados deberán reponer a la Municipalidad de Recoleta el monto de 56,4 millones de pesos por las irregularidades en el pago de las cotizaciones a los trabajadores.