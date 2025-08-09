Quién es Fernando Silva, la ex pareja de la denunciante de Monsalve investigado por ofrecer registros de la víctima

Se trata de un ciudadano uruguayo, quien tiene antecedentes policiales en su país, así como en Brasil y Bolivia,

Tras la denuncia presentada por la abogada de la denunciante de Manuel Monsalve en contra del defensor público, Víctor Providel, quien representa al ex subsecretario del Interior, este sábado 9 de agosto se conocieron nuevos antecedentes sobre el caso.

Recordemos que Monsalve se encuentra bajo arresto domiciliario total, tras ser acusado en 2024 de violar a una funcionaria subordinada mientras ocupaba su cargo de autoridad de Gobierno.

Fue durante esta semana que la abogada de la denunciante de Monsalve, María Elena Santibáñez, acusó al defensor público, Víctor Providel, de haber colaborado con personas que habrían vulnerado la privacidad de la víctima.

De acuerdo a La Tercera, uno de los involucrados es Fernando Silva Tagliabúe, ciudadano uruguayo y ex pareja de la denunciante de Monsalve.

Él, junto a otro individuo chileno llamado Maximiliano Sepúlveda, habrían ofrecido contenido íntimo de la mujer a canales de televisión.

La denunciante de Monsalve lo conoció en el sector de Bellavista

Fernando Silva conoció a la funcionaria pública mientras ambos hacían fila en un bar del sector de Bellavista.

De acuerdo a la investigación del medio antes señalado, a partir de ese encuentro, comenzaron una relación amorosa que los llevó a vivir juntos en un departamento en Santiago.

El ciudadano uruguayo, quien tiene antecedentes policiales en su país, así como en Brasil y Bolivia, aprovechó la vivienda para iniciar un pequeño negocio de elaboración de masas, las cuales vendía en los alrededores. Fue en ese contexto que conoció a Sepúlveda, quien trabaja en una cafetería capitalina.

La relación entre Silva y la funcionaria no tuvo un buen final y terminó luego de episodios de violencia. No obstante, el hombre habría conservado grabaciones íntimas, que más tarde intentó ofrecer a medios de comunicación.

Junto a Sepúlveda, habrían recurrido a Providel para conseguir contactos interesados en el material.

Según lo informado, el objetivo no era solo comercializar registros de carácter sexual, sino también grabaciones de sesiones de la víctima con su psiquiatra.