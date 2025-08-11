Qué se sabe del profesor del INBA que fue rociado con combustible

El alcalde Mario Desbordes manifestó su solidaridad con el profesor del INBA y aseguró que “vamos a perseguir a los violentistas”.

Como un hecho de la “máxima gravedad” calificó el Gobierno el ataque a un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), quien fue rociado con combustible, en un hecho que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, estimó como “absolutamente inaceptable”.

Las autoridades del Ejecutivo y el gobierno comunal se refirieron al tema después que se conoció lo ocurrido con el docente, quien está encargado de la seguridad en el recinto.

De acuerdo con su testimonio, luego de que un grupo de unos cinco encapuchados lanzó bombas molotov contra de personal de Carabineros él trató de intervenir, pero fue amenazado por los individuos, uno de los cuales lo roció con combustible.

Tras el hecho, personal de Carabineros atendió al docente, al que en definitiva los sujetos no prendieron fuego. “Si bien no está lesionado, emocionalmente hay un fuerte impacto en él“, sostuvo el comandante de la policía uniformada, Mauricio Meneses.

Alcalde anunció querella por el caso del profesor del INBA rociado con combustible

Mientras el académico presentó una denuncia en la Tercera Comisaría de Santiago por el hecho, el alcalde Mario Desbordes manifestó su solidaridad con el profesor del INBA rociado con combustible y aseguró que “vamos a perseguir a los violentistas y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor“.

En esa línea, el jefe comunal confirmó que el municipio presentará una querella criminal por los hechos ocurridos en el INBA y planteó que “tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar“,

Por su parte, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, calificó el hecho como de la “máxima gravedad”, y alertó que “no es primera vez que tenemos que enterarnos o presenciar el rociamiento de combustible o bencina sobre personas, o sea, seres humanos. Y esa es la gravedad“, enfatizó.

La secretaria de Estado ratificó que el hecho está siendo investigado y “se están recabando todos los antecedentes del caso”.