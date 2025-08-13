Daniel Zamudio: Corte Suprema ordenó revisar reducción de condena de uno de los homicidas

El abogado de Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el crimen de Daniel Zamudio, valoró el fallo de la Corte Suprema.

La Corte Suprema ordenó a Gendarmería revisar la reducción de condena de Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el homicidio de Daniel Zamudio, tras acoger un recurso de amparo presentado por su defensa.

De esta forma, el máximo tribunal del país instruyó a la institución que reevalúe la exclusión del reo de la Comisión de Reducción de Condena.

Alejandro Angulo, que fue condenado a 15 años de presidio por el crimen que cometió junto a tres cómplices el 27 de marzo de 2012, cumplirá su sentencia en 2027 y permanece recluido en la cárcel de Colina Uno.

En el recurso de amparo que presentó en junio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado de Angulo, Ricardo Bravo, acusó a Gendarmería de vulnerar los derechos fundamentales de su cliente, según informó La Tercera.

El profesional argumentó que a pesar que el reo cumplía con los requisitos legales, no fue propuesto para integrar la referida comisión.

Por su parte Gendarmería argumentó que Angulo no calificaba para este beneficio debido a la Ley 21.421, promulgada en 2022, la cual restringe reducir la condena para ciertos delitos graves, entre los cuales se encuentra el crimen de Daniel Zamudio.

Tras analizar el caso, el tribunal de alzada capitalino rechazó el recurso y le dio la razón a Gendarmería, por lo que el abogado de Angulo insistió y recurrió a la Corte Suprema.

Por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema le dio la razón al condenado por el homicidio de Daniel Zamudio, luego de determinar que tanto el delito como el inicio de la condena ocurrieron antes de la nueva ley.

En esa línea, concordó que el actuar de Gendarmería constituye una “vulneración de la libertad personal” y le ordenó revisar su situación.

El abogado Ricardo Bravo calificó de “correcta y ejemplar” la resolución del máximo tribunal del país, y dijo que “si Gendarmería cumple cabalmente con lo ordenado por la Corte Suprema y reconoce los meses por buena conducta injustamente excluidos, en el corto plazo, estaríamos con la libertad de Alejandro Angulo, pues la sumatoria de dichos beneficios podría implicar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta“.

Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) criticó el fallo de la Corte Suprema.

Rolando Jiménez, dirigente de la organización, manifestó que “Angulo fue uno de los agresores más brutales de Daniel y su peligrosidad quedó en evidencia incluso cuando estaba tras las rejas, pues desde la cárcel, en 2020, amenazó con asesinar a otras personas“.