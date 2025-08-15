Caso Licencias Médicas: La Moneda ordena expulsión de 281 médicos extranjeros por emitir documentos falsos

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) identificó a 281 médicos extranjeros que fueron penalizados por la emisión de licencias falsas, tanto con multas como la suspensión del ejercicio. Según datos recopilados por el Sermig, más del 50% de dicho número corresponden a la nacionalidad colombiana.

Tras verificar la situación migratoria de los profesionales identificados, la institución aplicó las sanciones correspondientes. En el caso de aquellos que tenían residencia temporal o definitiva, se les revocaron sus permisos migratorios, lo que incluye también la orden de abandono del país. Quienes eran solicitantes de residencia vieron su petición rechazada.

Por su parte, aquellos que se encontraban en situación irregular se les inició un proceso de expulsión. Asimismo, quienes se encontraban fuera del país, se les dictó una prohibición de ingreso a territorio nacional, consignó La Tercera.

Con estas acciones, el Sermig se une a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Contraloría en la batalla contra los médicos que emiten licencias falsas.

No se trata del primer caso en el que médicos extranjeros son expulsados de Chile por la emisión de licencias falsas. En el julio pasado se inició un juicio oral en contra de 18 personas —siendo 10 de ellas médicas—, acusadas de integrar una red dedicada a la emisión masiva de licencias falsas, un caso que venía siendo investigado por el Ministerio Público desde 2022.

En aquella oportunidad, la Fiscalía identificó la emisión de un total de 71.653 documentos fraudulentos, provocando así un perjuicio económico que superaría los $26 mil millones al sistema público y de $1.600 millones a entidades privadas de salud.

“Las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas a permanecer, pero quienes incumplen la ley y vulneran las normas, como en este caso, deben ser objeto de sanciones“, aseguró Luis Thayer Correa, director nacional del Sermig.