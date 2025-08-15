Caso Licencias Médicas: Suprema investigará a funcionarios que concurrieron a casinos

El máximo tribunal resolvió ampliar la investigación para los trabajadores judiciales que hicieron posible mal uso de licencias médicas en los últimos 5 años.

El Pleno de la Corte Suprema instruyó al Fiscal Judicial que recopile los antecedentes sobre funcionarios que hayan acudido a casinos de juegos haciendo uso de licencias médicas.

El máximo tribunal resolvió ampliar la investigación para los trabajadores judiciales que hicieron posible mal uso de licencias médicas en los últimos 5 años y recabar información en la Superintendencia de Casinos de Juegos.

“Se acordó solicitar al Fiscal Judicial de la Corte Suprema que recopile los antecedentes relativos a todos los funcionarios del Poder Judicial que, en los últimos 5 años, hayan acudido a un casino de juegos encontrándose en la misma fecha con licencia médica, recabando a tal efecto información con la Superintendencia de Casinos de Juegos”, dice el acta de la Suprema.

Esto se suma a lo determinado el 23 de mayo pasado sobre viajes al extranjero con reposo médico, lo que luego del primer catastro realizado por Contraloría, en este momento son investigados por los fiscales judiciales de las respectivas Cortes.

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que: “Teniendo presente los antecedentes que son de público conocimiento, dados a conocer por la Contraloría General de la República en relación a funcionarios públicos que estando con descanso y licencia médica concurrieron a casinos de juego, el Pleno estimó necesario realizar un análisis”.

“En atención a ello, se dispuso remitir esta decisión al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, con el objeto de que recabe toda la información relativa a los funcionarios que en los últimos cinco años, funcionarios por supuesto del Poder Judicial, estando con licencia médica hayan asistido a estos casinos de juego y para ello, dispuso que se recabara esa información de la Superintendencia de Casinos de Juego”, precisó Melo.