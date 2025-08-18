Decretan prisión preventiva para Tío Lukas y el Barbero, intermediarios en crimen del Rey de Meiggs

El Ministerio Público explicó los roles de intermediarios que complieron el Tío Lukas y el Barbero en el asesinato de José Felipe Reyes.

En prisión preventiva permanecerán los dos últimos detenidos por el asesinato del empresario José Felipe Reyes, conocido como el Rey de Meiggs, quienes fueron identificados como el ecuatoriano Ricardo Villón Pérez, apodado como Tío Lukas, y Jhoylan García Navarro, un joven venezolano de 22 años que trabajaba como barbero en un local ubicado en el centro de Santiago.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía Oriente, el primero habría actuado como intermediario entre Wilson Verdugo y los tres sicarios que tomaron parte en el homicidio de Reyes.

El sujeto fue detenido el pasado viernes en la comuna de Independencia por efectivos del OS9 de Carabineros y se determinó ampliar su detención hasta este lunes.

Villón Pérez es apuntado como el máximo líder en Chile de una agrupación criminal de origen ecuatoriano denominada Lo Ñaños.

Los roles de Tío Lukas y el Barbero como intermediarios en el crimen del Rey de Meiggs

Según apuntó el Ministerio Público durante la formalización en el Octavo Juzgado de Garantía, el Tío Lukas fue detenido tras comprobarse su vínculo directo con las armas que fueron empleadas en el crimen del Rey de Meiggs.

Respecto del venezolano conocido como el Barbero, Jhoylan García Navarro, la Fiscalía lo señala como la persona que recibió de vuelta las armas utilizadas por los sicarios y se las entregó al Tío Lukas.

De esta forma, cinco de los seis involucrados en el asesinato de José Felipe Reyes, el autor intelectual, Wilson Verdugo, dos de los sicarios, Yonder Blanco y Neomar Arismendi, y dos intermediarios, Ricardo Villón Pérez y Jhoylan García Navarro, permanecen en prisión preventiva, mientras que el sexto, Alberto Mejía Hernández, está detenido en Colombia y la espera de su extradición a Chile.