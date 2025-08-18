Hermana lo delató sin querer: así cayó el sicario del Rey de Meiggs en Colombia

Un descuido de su hermana en sus redes sociales terminó con la detención de uno de los imputados por el crimen del Rey de Meiggs.

Tras más de un mes prófugo después de haber sido liberado por error, el sicario venezolano Alberto Carlos Mejía fue detenido en Colombia luego de que su hermana lo delatara sin querer al entregar una pista clave por medio de sus redes sociales.

Fue el pasado 10 de julio cuando uno de los acusados de asesinar a José Felipe Reyes, también conocido como Rey de Meiggs, fue liberado por un error judicial que le permitió salir del país por Perú y refugiarse en Colombia, donde tenía contactos familiares.

Bajo este contexto, este sábado los agentes de Interpol de la Policía Nacional de Colombia capturaron a Alberto Mejía para luego trasladarlo a Bogotá, a la espera de que se concrete su extradición a Chile, cuyo proceso se podría extender por hasta tres meses.

Para materializar su detención, el coronel Mauro Pino, agregado policial de Carabineros en Colombia, detalló que fue posible producto de la coordinación entre las policías de ambos países.

“La agremiación de Carabineros y el equipo del departamento OS9 le entrega la información oportuna, una información certera de la posible ubicación de esta persona. Es así que la Policía Nacional de Colombia, con su unidad Interpol, una unidad de búsqueda de prófugos, logra dar con su paradero y detenerlo en la vía pública, una detención limpia, una detención eficaz”, explicó.

El error de la hermana del sicario del Rey de Meiggs que lo hizo caer en Colombia

En este marco, un “error” de su hermana fue clave para materializar la detención del sicario sindicado de asesinar al Rey de Meiggs.

Esto a raíz de una fotografía que la mujer publicó en sus redes sociales. En el registro, se aprecia a Alberto Mejía mostrando un tatuaje de Zeus en su mano, cuyo detalle ya lo tenía en cuenta la policía chilena.

A partir de ello, las autoridades colombianas llevaron a cabo un operativo de seguimiento durante 20 días hasta dar con su paradero y concretar su detención.