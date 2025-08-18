El rol que habría cumplido el nuevo detenido por el crimen del Rey de Meiggs

El sujeto fue encontrado en Independencia y junto con él también se llevaron de tenido a un venezolano.

Durante la mañana de este lunes, la Fiscalía Oriente anunció un nuevo detenido en el marco del caso del homicidio del Rey de Meiggs. Se trata del hombre de nacionalidad ecuatoriana y que fue identificado como Ricardo Valdimir Villon Pérez, popularmente conocido como Tío Lukas.

Según la información que se maneja hasta el momento, la indagatoria apunta a este sujeto como el nexo entre Wilson Verdugo y los tres sicarios que terminaron asesinado a José Felipe Reyes Ossa en la comuna de Ñuñoa el pasado domingo.

El nuevo detenido en el marco del homicidio del Rey de Meiggs , de 32 años, era ampliamente buscado por la policía e incluso, el amplio operativo de calle Inglaterra, en la comuna de Independencia, se esperaba poder en encontrarlo, lo que no fue posible.

Sin embargo, lograron dar con el objetivo en otro inmueble ubicado en la misma comuna. En ese lugar, además fue aprehendido por las policía un ciudadano venezolano de iniciales J.L.G.N. Según el Ministerio Público lo que hacía este último era el trabajo de intermediario que habría recibido los armamentos utilizados en la comisión del delito y las especies sustraídas a las víctimas.

Durante la jornada de este lunes, ambos pasarán a control de detención.