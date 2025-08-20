“Yo estoy impresionado”: la defensa de la familia del sicario prófugo pese a haber sido engañados

Alberto Carlos Mejía nunca mencionó a sus parientes su situación legal en Chile, por lo que tras su detención no podían creerlo.

El sicario Alberto Carlos Mejía fue detenido el pasado sábado en la localidad de Barrancabermeja, en Colombia, localidad donde fue recibido por familiares, quienes desconocían su situación judicial en Chile.

El joven se encontraba prófugo luego de haber sido liberado de la cárcel por error tras ser imputado por la muerte del denominado Rey de Meiggs. Gracias a ello logró salir del país por la frontera norte y desde entonces se desconocía su paradero.

Fue una imagen que publicó la hermana de Mejía la que permitió localizarlo y así proceder a su detención, la que se concretó mientras caminaba por la calle.

En conversación con T13, Miguel Ruiz, cuñado de la hermana del sicario, aseguró que recibió en su casa a Alberto Carlos Mejía pensando que estaba de vacaciones y que, al llegar, no mencionó lo que ocurría en Chile o que era buscado de manera internacional.

“Nunca me generó dudas y yo soy una persona que examino. Yo estoy impresionado porque era una rutina común corriente“, señaló. Además, destacó que “es una persona súper excelente, una persona súper amigable. En la vida todo el mundo comete errores, y si los cometió pues la ley lo juzgará. Pero ante mí, ante mi corazón él es una persona excelente, amable, cariñoso, carismático”.

En tanto, Elineth Palomares, esposa de Miguel Ruiz, comentó que “él nos dijo que venía de vacaciones de Chile, no estábamos enterados, como uno no se mete a las noticias chilenas, sino a las de Colombia, lo tomamos como algo normal”.

“La última vez que vino fue algo normal, cuando lo conocí. O sea el muchacho es calidad, para qué le voy a decir otra cosa. Por eso que cuando llegó, una normal con él, atendiéndola, conversaba con mi esposo, con los muchachos, con todos. Él es calidad de persona, hasta que nos enteramos de lo que pasó en Chile”, cerró.