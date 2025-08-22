“El fin de una pesadilla”: Cristián Campos reaccionó a su sobreseimiento definitivo

Tras ser notificado de su sobreseimiento en la causa por abuso sexual contra Raffaella di Girolamo, el actor Cristán Campos reaccionó a través de su cuenta de Instagram.

El actor Cristián Campos reaccionó con satisfacción al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que de manera unánime resolvió su sobreseimiento definitivo en la causa iniciada luego de la denuncia por abuso sexual en contra de Raffaella di Girolamo, hija de su ex pareja, la también actriz Claudia di Girolamo.

El intérprete empleó las historias de su cuenta de Instagram para manifestar su alivio tras la resolución del tribunal de alzada capitalino, en lo que definió como “el fin de una pesadilla”.

En concreto, junto a la reproducción del título y la bajada de una nota de prensa en la que se dio cuenta de la decisión de la corte, Cristián Campos subió una foto suya y reaccionó a su sobreseimiento con la frase: “El fin de una pesadilla, larga, injusta y dolorosa”.

El sobreseimiento del actor Cristián Campos

Este jueves la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó de manera unánime el fallo de primera instancia del 34° Juzgado del Crimen de Santiago., que sobreseyó a Cristián Campos tras argumentar que no está probada su participación en el delito denunciado por Raffaella di Girolamo.

“No es posible jurídicamente determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado“, se estableció en el escrito del tribunal.

El fallo sostuvo que a pesar de que en primera instancia se acreditaron los delitos, “la ley exige que la determinación de responsabilidad penal solo pueda efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo“.