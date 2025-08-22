VIDEO – Revelan cómo fueron los minutos previos al naufragio de lancha en Magallanes

La Armada de Chile inició la búsqueda de la lancha a motor llamada Ana Belén que naufragó en la Región de Magallanes con cuatro tripulantes a bordo, quienes se encuentran desaparecidos.

Fue a eso de las 19:00 horas de este jueves cuando se reportó a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas el hecho, el cual ocurrió en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart.

Al no poder obtener comunicaciones con quienes iban en la embarcación se dio inicio un protocolo de búsqueda con el fin de dar con el paradero de los cuatro hombres de nacionalidad paraguaya.

“El área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa. Son 114 servidores navales desplegados en total y mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”, declaró el comandante del Distrito Naval Beagle y Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Capitán de Navío Manuel Iturria Jullierat.

En medio de estas labores, en redes sociales se viralizó un registro que da cuenta de los minutos previos al hundimiento de la lancha en Magallanes. En ella se puede ver la cubierta de la embarcación con los erizos que habían logrado capturar.

Posteriormente, el registro da cuenta de cómo el agua comenzó a ingresar a la cubierta y a la cabina, por lo que rápidamente intentan evitar la tragedia. Sin embargo, uno de ellos de un comienzo se le ve acomodándose el chaleco salvavida.