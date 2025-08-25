Desbordes ratificó suspensión de la rectora del Instituto Nacional tras golpiza a un alumno

Tras la suspensión de la rectora, se nombró a un reemplazante para asegurar el correcto funcionamiento del Instituto Nacional.

La Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago determinó la suspensión de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, luego de que un grupo de alumnos le propinó una golpiza a otro escolar al interior del establecimiento, según confirmó este lunes el alcalde de la comuna, Mario Desbordes.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad comunal, el hecho ocurrió hace unas semanas, cuando varios alumnos de cuarto medio agredieron con golpes a un escolar que cursa tercero medio al interior de una sala de clases.

Tras conocerse lo sucedido, la DEM instruyó un sumario administrativo en el establecimiento, el que lleva a cabo la abogada Francisca Aravena Asencio en calidad de fiscal. Además, el caso también está siendo investigado por el Ministerio Público.

Qué dijo Desbordes sobre la suspensión de la rectora del Instituto Nacional

Al confirmar que la fiscal Aravena determinó la suspensión de la rectora del Instituto Nacional, el alcalde Desbordes manifestó que “aún no puedo anticipar responsabilidades ni tampoco apuntar con el dedo a nadie en particular“.

Por su parte, desde el municipio se planteó que “la suspensión de la señora Vega se debe considerar una medida provisoria y que apunta a resguardar la objetividad en el proceso en curso“.

Tras la medida, la DEM nombró a un reemplazante para la dirección, con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento del Instituto Nacional.