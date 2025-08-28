Vendían el auto por Facebook: los detalles que dejó la formalización por crimen de ingeniero en Curacaví

Los cinco imputados del crimen del ingeniero en Curacaví quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Este martes se llevó a cabo la formalización de los cinco imputados por el crimen de Michael Espinoza, el ingeniero que fue asesinado tras ser atropellado con el auto que los antisociales le habían robado en su casa ubicada en la comuna de Curacaví.

En dicha audiencia, el Juzgado de Garantía de Curacaví decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los cinco implicados: Vicente Higuera, José Contreras, Matías Tapia, Kevin Aguilar y Esabú Muñoz, a quienes se les imputan los delitos de robo en lugar habitado, robo con homicidio e incendio.

En este contexto, la fiscalía entregó nuevos detalles con respecto a cómo se llevó a cabo el ilícito.

Los detalles del crimen de ingeniero en Curacaví

En la instancia, el Ministerio Público reforzó la tesis de que los hombres entraron a la parcela en donde vivía la víctima en una primera instancia, pero como no pudieron sustraer el auto, regresaron en una segunda oportunidad, en la cual perpetraron el crimen.

Allí hicieron uso de herramientas para abrir el portón de acceso a la parcela y de esta forma poder escapar rápidamente. Sin embargo, Michael Peñaloza se percató de esta situación e intentó impedirlo.

Tras ello, los sujetos a bordo del vehículo atropellaron a la víctima, lo cual le provocó la muerte.

Otro punto que detalló la fiscalía es que luego de que realizaron el robo y asesinato, los sujetos intentaron vender el vehículo por medio de Facebook, pero como no pudieron deshacerse del auto decidieron eliminar huellas y todos los elementos que podrían servir como pistas en la investigación.

De esta forma, quemaron el auto tras rociarlo de acelerante, cuyo vehículo fue hallado por la PDI horas después del crimen.

Con respecto a las pericias de los teléfonos de los imputados, el Ministerio Público detalló que los sujetos habían realizado diversas búsquedas en Google, como por ejemplo: cómo prender ese modelo de auto en particular y cómo funcionaba su GPS.