Raffaella di Girolamo recurrió a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos

Desde la Fundación para la Confianza dejaron en claro que el fallo de la Corte de Apelaciones “no absuelve ni declara inocente” a Campos.

Raffaella di Girolamo reaccionó a la decisión de la Corte de Apelaciones de sobreseer de manera definitiva a Cristián Campos, a quien acusó de abusos sexuales reiterados, aseverando que no estaba acreditada su participación en los hechos.

“No es posible jurídicamente determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado“, precisa el fallo del tribunal de alzada.

La Corte de Apelaciones indicó que, si bien el 34° Juzgado del Crimen de Santiago aseveró que se acreditaron los delitos, “la ley exige que la determinación de responsabilidad penal solo pueda efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo“.

Ante esto, Cristián Campos calificó el proceso judicial como “una pesadilla injusta” y que “el proceso ha sido muy largo y el vacío tan grande, ya que un fallo judicial no te saca de esa tela araña automáticamente”.

Frente a situación, Raffaella di Girolamo dio a conocer una declaración pública de la Fundación para la Confianza, la cual consigna que “es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancia para que la verdad salga, por fin, a la luz”.

“Las dificultades nos alientan a continuar, es por ello que hoy recurrimos la Corte Suprema”, puntualizaron.

Si bien, “el fallo de la Corte de Apelaciones lo respetamos, nos parece que no asume ni profundiza el punto fundamental y de fondo; más bien lo que hace es ubicarse en la periferia desarrollando un argumento que la Justicia de Chile había superado hace años”.

“Este fallo niega el derecho a reparación, verdad y acceso a la justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos. Sin embargo, ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente”, sentenció.