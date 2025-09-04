Hospital de Osorno: confirman detención de tres involucrados en torturas a trabajador con TEA

Este viernes pasarán a control de detención para ser formalizados por las torturas contra el ex trabajador del Hospital de Osorno.

Tres de los cuatro involucrados en las torturas al ex trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno fueron detenidos durante este jueves, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía Local de esa ciudad.

Así lo confirmó la fiscal María Angélica de Miguel, quien detalló que los sujetos fueron arrestados por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Confirmamos que de las cuatro personas, tres de ellas han sido detenidas ya por la Policía de Investigaciones, faltando una restante, la cual se está buscando en la ciudad de Osorno“, manifestó la persecutora.

A continuación, De Miguel añadió que los tres individuos “pasarán el día de mañana a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Osorno para ser formalizados por los cargos correspondientes“.

Las medidas que tomó el Minsal por torturas a trabajador en el Hospital de Osorno

La captura de tres de los involucrados en el caso de las torturas se produjo el mismo día en el que el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó que destituyó a los cuatro funcionarios del Hospital Base San José de Osorno.

Además, desde la cartera también se instruyó la entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia de lo ocurrido en el Hospital Base de Osorno tras las torturas al ex trabajador con TEA “al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)“.

También ordenó la apertura de un sumario administrativo por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, “por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados“.