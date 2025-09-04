Cristián Campos celebra rechazo de la Suprema a recurso de Raffaella di Girolamo: “Mi proceso llega hasta acá”

Cristián Campos destacó la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso presentado por Raffaella di Girolamo, ratificando su sobreseimiento definitivo por la denuncia en su contra por abusos sexuales.

El máximo tribunal aseveró que el recurso de queja interpuesto por la Fundación para la Confianza “no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”.

Ante esta determinación, Cristián Campos declaró a The Clinic que “esta mañana nos llegó el informe de la Corte Suprema donde rechaza de plano el recurso de queja de Juan Pablo Hermosilla en mi contra. Es el último trámite, el último recurso que le quedaba, de modo que mi proceso llega hasta acá, se termina, ya no quedan más recursos”.

“Así que queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones, donde fui declarado inocente, porque es un fallo unánime a mi favor”, agregó Campos.

Por su parte, María José Prieto, pareja del actor, recalcó que “la Corte de Apelaciones no solo declaró la inocencia por prescripción. El fallo es claro en señalar que el establecimiento de los hechos y la participación criminal no se encuentran suficientemente fundados”.

“Y eso fue ratificado por la Corte Suprema. Esto fue una maquinación maquiavélica. Luchamos hasta el final, amparados en la verdad y no retrocedimos. Seguimos adelante”, cerró la actriz.