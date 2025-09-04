Golpe a Raffaella Di Girolamo: Corte Suprema ratificó sobreseimiento de Cristián Campos

La decisión del máximo tribunal ocurre luego de que “al no percibir falta o abuso grave” en el fallo de la Corte de Apelaciones.

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja que presentó la defensa de Raffaella Di Girolamo y, por consecuencia, ratificó el sobreseimiento de Cristián Campos, decretado por la Corte de Apelaciones, en el marco de la denuncia por abuso sexual en su contra.

El fallo, dado a conocer este jueves, determinó que “el uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”.

La decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema a favor de Cristián Campos fue integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Andrés Llanos, María Teresa Letelier y María Gajardo y el abogado Juan Carlos Ferrada.

En el fallo, plantearon que “un atento estudio del libelo que contiene la queja en estudio, se constata que la disconformidad viene dada por la valoración e interpretación asignada por la judicatura de base respecto de los antecedentes que obran en la causa, factor que dista ostensible de ser calificado como una falta o abuso grave en el ejercicio de la función jurisdiccional”.