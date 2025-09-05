La denuncia del ex trabajador del Hospital de Osorno ante la PDI en 2020 y que no dejó sancionados

Este viernes se conocieron nuevos y relevantes antecedentes del caso del ex trabajador del Hospital Base de Osorno que fue agredido por cuatro funcionarios del recinto, ya que el último de ellos se entregó a los tribunales, y también se supo que en 2020 la víctima denunció los hechos ante la PDI y las autoridades del centro asistencial, las que ordenaron un sumario que terminó sin sanciones.

Además, en esta misma jornada el padre de la víctima confirmó que su hijo no padece Trastorno del Espectro Autista (TEA), como lo informó radio Biobío al dar a conocer el caso. “Lo pusieron en el medio de comunicación para ocultar su identidad”, explicó.

Contó también que, si bien su hijo le habló de las agresiones a las que había sido sometido, no le relató la magnitud de las mismas, que incluyeron quemaduras y raparlo en contra de su voluntad, sino que solo le dijo “que lo habían golpeado, entre varios lo amarraron”.

La denuncia del ex trabajador del Hospital de Osorno

De acuerdo con los nuevos antecedentes que se conocieron sobre el caso, en 2020 el ex trabajador del Hospital Base de Osorno presentó una denuncia formal por los hechos en el recinto asistencial y también ante la Policía de Investigaciones (PDI).

En su trabajo, la víctima detalló las agresiones de las que fue objeto, entre ellas un par que terminaron por provocarle una fractura en el dedo anular de su mano izquierda. Aunque se mencionó un primer sumario, lo cierto es que la investigación interna no llevó a sanciones para ninguno de los implicados.

Ese mismo año, el ex trabajador del Hospital de Osorno denunció a uno de sus agresores ante la Policía de Investigaciones (PDI) por el mismo tema y, aunque el agresor fue formalizado en su momento, el proceso finalizó en 2023 con una suspensión condicional del procedimiento.