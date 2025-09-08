Lo que se sabe del allanamiento a la casa de Jere Klein en medio de investigación por narcotráfico

Al momento del allanamiento a su residencia, el cantante urbano no se encontraba en el país.

Un total de 17 personas fueron detenidas este lunes en un operativo antidrogas a cargo del OS7 de Carabineros, que incluyó el allanamiento de 19 inmuebles, uno de ellos ubicado en Colina y perteneciente al cantante urbano Jere Klein.

Según lo informado por la policía uniformada, los procedimientos permitieron incautar pasta base, clorhidrato de cocaína, ketamina, dinero en efectivo, cinco armas de fuego, cargadores extendidos, munición y una prensa utilizada para la dosificación de drogas.

Este último elemento fue encontrado precisamente en la residencia de Jere Klein, mientras que la droga, el armamento y el dinero se halló en los otros 18 inmuebles, todos ellos ubicados en la comuna de Cerro Navia.

Lo que se sabe de Jere Klein tras el allanamieto por narcotráfico

La capitana del OS7, María Belén Galáz, confirmó que en la casa de Jere Klein “se incauta una prensa, la que al hacerle la prueba de campo arrojó positivo a clorhidrato de cocaína”.

La policía además ratificó que también se incautó un vehículo que se encontraba en la vivienda y que dos menores de edad que estaban en la residencia quedaron en calidad de apercibidos, pero no fueron detenidos.

De acuerdo con expuesto por el propio Jere Klein en las historias de su cuenta de Instagram, en estos momentos el cantante urbano estaría en Medellín, Colombia.

Según lo detallado desde la Fiscalía Centro Norte, el artista estaba en el radar de la investigación porque frecuentaba los domicilios que fueron allanados en Cerro Navia, pero también trasladaba a algunos de los detenidos.

Todos los detenidos en el operativo de Carabineros pasarán a control de detención durante la jornada de este martes.