Policías infiltrados, sin capuchas y el que organiza, paga: el plan de Kast para enfrentar las marchas

La estrategia de Kast para eliminar la violencia de las marchas incorpora un total de ocho medidas.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dio a conocer este lunes su plan para que las marchas ciudadanas se realicen “sin violencia”, el que contempla mayor tecnología, prohibición del uso de capuchas y que “el que organiza, paga”.

El postulante a La Moneda abordó el tema tras aseverar que luego de que en las elecciones de noviembre la izquierda “pierda el poder, va a volver a la calle a impulsar la violencia y la desestabilización del gobierno“.

En esa línea, el abanderado dijo que si bien reconoce el derecho de la ciudadanía a manifestarse, aquello “tiene que ser en paz, sin violencia”.

José Antonio Kast ahondó en el tema y planteó que “lo que hemos visto en zonas cercanas a estas manifestaciones es destrucción de locales, agresión a transeúntes, a familias que no tienen por qué sufrir con la violencia que realizan unos pocos“.

En esa línea, el candidato republicano manifestó que asegurar que aquello no ocurra “requiere un Estado firme, normas claras y que la paz social se garantice“.

Las medidas que incluye el plan de José Antonio Kast para las marchas sin violencia

De acuerdo con lo expuesto por José Antonio Kast, su plan para las marchas sin violencia incorpora ocho medidas esenciales.

Se trata de: