Contraloría confirma el inicio de más de 8.300 sumarios por licencias médicas falsas

La Contraloría indicó que el mayor grado de cumplimiento de sumarios por las licencias médicas es de FF.AA, Carabineros y Gendarmería.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que hasta el pasado 5 de septiembre se habían iniciado un total de 8.301 sumarios administrativos contra funcionarios públicos de distintas reparticiones, debido al uso irregular de licencias médicas.

De acuerdo con lo reportado por la CGR, las anomalías incluyen viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica; funcionarios que habrían asistido a casinos de juego estando con reposo; personal de la Salud que asistió partos estando con permiso por enfermedad; licencias médicas otorgadas por facultativos sujetos a investigaciones penales, y salidas fuera del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile mientras estaban con permiso médico.

A través de su página web, el órgano contralor detalló que de las 2.104 entidades que presentaron casos, 1.214 de ellas ya informaron el avance de los procedimientos.

Precisó a la vez que, del total de 8.301 sumarios iniciados, 5.647 corresponden al sector municipal y 2.654 a otros sectores.

En 969 casos ya se aplicaron medidas por el uso irregular de licencias médicas

A la vez, la Contraloría indicó que hasta el pasado viernes las entidades informaron en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) que en 969 casos ya se aplicaron medidas disciplinarias al personal por el uso irregular de las licencias médicas.

“De ellos, 52 casos corresponden a destituciones, en 642 se sancionó con el término del contrato, 4 son suspensiones, 9 multas, 120 casos fueron terminados con otro tipo de sanciones, 141 fueron sobreseídos y una persona fue absuelta“, detalló el reporte.

Respecto del grado de cumplimiento de lo instruido por la Contraloría, en el caso del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°14, referido a salidas del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile estando con reposo médico, informó que “las siete entidades que tenían casos detectados cumplieron con informar en el Sistema SIAD el inicio de sus procedimientos“.

Por el contrario, en relación con los sumarios derivados del CIC N°10, que abordó a los médicos que asistieron partos mientras estaban con reposo, “solo el 9% de los casos han sido reportados como iniciados en el SIAD“.

Finalmente, las primeras instituciones que dieron término a los procesos ordenados por la CGR son las siguientes: