El plan de Desbordes para evitar que se concrete la compra de la ex clínica Sierra Bella

El alcalde de Santiago argumentó que hay peritos “habilitados en la Corte de Apelaciones” que aseveran que la ex clínica vale mucho menos que el precio de compraventa.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró este miércoles que la ex jefa comunal, Irací Hassler, “no puede eludir la responsabilidad” en el caso Sierra Bella, luego de que el 19° Juzgado Civil de Santiago ordenó al municipio capitalino concretar la compra de la ex clínica, y reveló su estrategia para evitar que se concrete la adquisición del inmueble.

Desbordes no dudó en responsabilizar del hecho a su antecesora, después de que el tribunal dio luz verde a la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago de la escritura pública de compraventa del edificio, la que fue firmada el 20 de enero de 2023, tras acoger el reclamo de la inmobiliaria San Valentino SpA.

Ante la eventual obligación de pagar 8.000 millones de pesos por la ex clínica, el alcalde apuntó a la “pésima gestión anterior”, a la vez que argumentó que “hay tasaciones de tasadores habilitados en la Corte de Apelaciones, peritos, que dicen que vale 2 mil (millones de pesos)“.

El plan de Desbordes para no comprar la ex clínica Sierra Bella

Junto con asumir que el municipio no puede apelar tras ser excluido del caso Sierra Bella por la Corte de Apelaciones de Santiago, el jefe comunal aseveró que “vamos a trabajar para que eso no ocurra” y apuntó que la municipalidad está estudiando otros recursos para evitar la compra.

En esa línea, desde el municipio que encabeza Desbordes se indicó que se reactivará la demanda de nulidad del contrato, caso que se mantiene suspendido, ya que a juicio del19° Juzgado Civil de Santiago existía una causa idéntica, que corresponde al reclamo del dueño de la inmobiliaria San Valentino ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

De acuerdo con lo argumentado por la Municipalidad de Santiago, tres son los motivos para reactivar la demanda:

La escritura no fue acompañada de la cédula de identidad de la ex alcaldesa Irací Hassler.

de la ex alcaldesa Irací Hassler. No venía el acta de la junta de accionistas de la sociedad vendedora.

de la sociedad vendedora. No se adjuntó el poder del representante de la Inmobiliaria San Valentino SpA.

No obstante, en el municipio tienen claro que para que la demanda de nulidad se reactive se necesita que la Corte de Apelaciones de Santiago acoja el recurso de casación que presentó ante el tribunal.