Encontraron el cuerpo en su departamento: lo que se sabe de la misteriosa muerte de una chilena en Nueva York

Lorena Soto Lobos es el nombre de una chilena que, en circunstancias que aún se investigan, fue encontrada muerta al interior de su departamento ubicado en el barrio del Bronx en Nueva York, Estados Unidos.

Fue su pareja quien encontró el cuerpo sin vida de la mujer de 43 años, devastando a su familia, la que aún tiene dudas respecto a las circunstancias en que falleció. Así lo manifestó Julia Lobos, su tía, en conversación con El Líder de San Antonio.

“Me llamaron y me dijeron que la habían encontrado en el suelo, boca abajo, con el cuerpo morado. Nadie entiende qué pasó, porque ella estaba bien, contenta. Incluso había subido una foto diciendo que se sentía mejor”, comentó.

Otro dato que agregó es que la víctima, quien es oriunda de la comuna de El Tabo, en la Región de Valparaíso, estaba con un tratamiento médico por una dolencia en la columna. Incluso el mismo día en que murió, fue hacerse exámenes, pero había asegurado que se encontraba bien.

Por lo mismo, la familia está a la espera de lo que arroje la autopsia, la que aún no ha sido entregada.

Campaña de repatriación

La familia de la chilena que murió en Nueva York inició a través de la plataforma GoFund.me una campaña para poder repatriar el cuerpo de la mujer que dejó a dos hijos, uno de 25 y otro de 17 años.

“Traerla nos exige un gasto que supera las posibilidades de la familia, porque primero se nos habló de $25 millones, aunque una funeraria en Nueva York ofreció el servicio por casi 8 millones“, explicó la tía de la víctima.

En esa misma línea aseveró que “es una suma que para nosotros es imposible. Por eso pedimos ayuda, porque sus hijos necesitan despedirse de ella. Hemos tocado puertas, fuimos al consulado, pero nos dijeron que la única opción más viable sería cremarla allá y traer las cenizas por valija diplomática. Lo que más queremos es poder traerla de regreso”.

La campaña en internet está vigente hasta el 26 de septiembre. Ahí esperan reunir cinco mil dólares y a 16 días de que finalice el plazo, llevan menos de la mitad.