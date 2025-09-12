Arturo Prat podría ser almirante: el proyecto de ley que busca su ascenso póstumo

La iniciativa para ascenderlo a almirante destaca la actuación heroica de Arturo Prat en el Combate Naval de Iquique.

A la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su discusión pasó el proyecto de ley para el ascenso póstumo al grado de almirante del héroe nacional, capitán de fragata Arturo Prat Chacón.

La iniciativa la presentó el diputado Gaspar Rivas y en ella se destaca la actuación heroica de Prat en el Combate Naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879.

Resalta en particular su sacrificio en defensa de la Patria, tras saltar al abordaje del monitor peruano Huáscar, comandado por el almirante Miguel Grau.

El argumento para ascender a almirante de forma póstuma a Arturo Prat

De acuerdo con expresado en el proyecto de ley, “Arturo Prat es el máximo héroe nacional. Su arrojo y valentía ha inspirado a una generación de chilenos tras otra“.

“Tanta es su importancia e inapelable peso histórico, que la fiesta que conmemora su gesta es, después de las Fiestas Patrias, la más importante del calendario chileno”, añade el texto.

En esa línea, plantea que “sin perjuicio de los innumerables homenajes de los que ha sido objeto durante casi 150 años, hay uno, de enorme importancia que no se le ha concedido: el ascenso póstumo. Y dicho ascenso no puede ser sino al máximo grado del escalafón existente en la Armada de Chile, el de almirante, único capaz de reconocer su sacrificio supremo por la Patria“.

En su artículo único, el proyecto de ley establece: “Asciéndase al grado de Almirante al Capitán de Fragata don Arturo Prat Chacón, en consideración a su heroico sacrificio de suprema valentía en defensa de la Patria en la rada de Iquique el 21 de mayo de 1879“.