“Las sociedades crecen cuando hay clemencia”: arzobispo Chomalí aboga por penas alternativas para criminales de lesa humanidad

Pese a esta postura, Chomalí dejó en claro que “impunidad jamás, lo he dicho en todos los tonos”.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, abordó la situación que viven algunos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, respecto a sus estados de salud y a las penas que deben cumplir.

A raíz de eso, han surgido propuestas de dar penas alternativas a algunos internos debido a casos de discapacidad, mal estado de salud, enfermedades terminales, etc. Esto, apuntando netamente a un tema humanitario y porque también ayudaría a liberar las cárceles sobrepobladas.

Chomalí aseguró que tras visitar varios centros penitenciarios, pudo corroborar que “se violan los derechos humanos, por la pobreza que hay, por las políticas públicas”.

“Hay personas que están viviendo situaciones muy inhumanas en general. El tema es el siguiente: una persona pierde su dignidad, y la dignidad no se pierde nunca, nadie, porque la da Dios y evidentemente que si el Estado no es capaz de cuidar a una persona, sobre todo si está enferma, yo creo que la familia tiene todo el derecho- yo mismo ofrecí la Fundación Las Rosas para que esas personas puedan pasar sus últimos días. Es decir, impunidad jamás, eso que quede muy claro, lo he dicho en todos los tonos, pero creo que las sociedades van creciendo humanamente cuando hay clemencia”, indicó en CNN Chile.

El arzobispo Chomalí indicó que el estándar para tener otra manera de cumplir las penas, es que el Estado no pueda garantizar respetar la humanidad de un interno. En tal caso “también se le estaría violando (los derechos humanos) a ellos”, dijo.

Pero además, apuntó a la cooperación de los internos como una opción para optar a finalizar sus condenas fuera de la cárcel. “La Iglesia lo que ha pedido reiteradamente es que las personas que tengan información hablen para saber dónde están los familiares detenidos desaparecidos”, aseveró.