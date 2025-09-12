Romperá la tradición: la razón de Desbordes para no bailar el primer pie de cueca con representante del Gobierno

Mario Desbordes bailará su primer pie de cueca para inaugurar las fondas del Parque O’Higgins y romperá una tradición de años.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidió romper con una tradición de años y no bailar el primer pie de cueca con una representante del Gobierno, en el marco de la ceremonia de inauguración de Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins.

De acuerdo con lo previsto, la actividad se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre a las 20:00 horas, y en ella el jefe comunal bailará con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Eleonora Espinoza.

De hecho, Desbordes ha compartido a través de sus cuentas en redes sociales videos mientras practicaba con la máxima autoridad tras el edil.

Por qué Desbordes no bailará el primer pie de cueca con representante del Gobierno

Desde el entorno del alcalde Mario Desbordes descartaron que tras la decisión haya un motivo político y plantearon que el motivo se debe al hecho de que tanto el alcalde como el presidente de la República son hombres.

Además, aseveraron que desde el Ejecutivo no se planteó la opción para que el jefe comunal bailara el primer pie de cueca con alguna secretaria de Estado, como Ximena Aguilera o Camila Vallejo.

También recalcaron que la decisión del alcalde capitalino se mantendrá hasta el final, dado que ya no hay tiempo para que ensaye con alguna ministra.

De esta forma, Mario Desbordes dejará atrás la tradición que antes cumplieron alcaldes como Felipe Alessandri y Carolina Tohá, que bailaron con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, respectivamente.

El año pasado, la ex alcaldesa Irací Hassler y el presidente Gabriel Boric dieron el vamos a la inauguración de la fonda en el Parque O’Higgins.