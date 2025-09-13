Nuevo caso remece al país: familia de trabajador TEA en Hospital San Borja denuncia años de agresiones

El Servicio de Salud responsable del centro indicó que los agresores fueron suspendidos y se instruyó un sumario administrativo.

El caso de agresión a un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ocurrido en el Hospital de Osorno generó gran conmoción en el país. Ahora, un hecho similar salió a la luz en la capital: esta vez en el Hospital San Borja Arriarán, en Santiago.

Consultado por BioBioChile, el Servicio de Salud responsable del recinto confirmó que se instruyó un sumario administrativo y que los agresores fueron suspendidos de sus funciones mientras avanza la investigación.

La denuncia fue expuesta por la madre de la víctima en conversación con el matinal de Mega. La mujer reveló que las agresiones comenzaron incluso antes de la pandemia, aunque solo recientemente se supo de lo ocurrido. “Un día X a mí me comentaron en el hospital que un compañero que le hacen bullying, que le insulta, que lo golpea, que le pega en la parte de atrás de la cabeza, en un momento le dice que no es bueno para nada (…) le comenzó a gritonear y le pegó“, relató.

La situación salió a la luz gracias a un funcionario que presenció los hechos y advirtió a la madre. Al conversar con su hijo y revisar su celular, encontró videos que daban cuenta de los maltratos. En una de las grabaciones se ve a un hombre midiendo la cabeza del trabajador, quien —según la mujer— sería su propio jefe.

“Lo humillaba, lo insultaba, desde que lo conoció que lo molestaba”, aseguró. Entre los episodios relatados, recordó que cuando su hijo comentó que quería comprarse una casa, recibiendo la respuesta: “A ti no te van a dar nada, porque tú eres enfermo, eres tonto”.

La versión de la familia del trabajador con TEA del Hospital San Borja Arriarán

La madre indicó que su hijo, diagnosticado con TEA y Asperger, nunca había tenido problemas en su entorno laboral hasta la aparición del agresor. Incluso, narró la mujer, que a su hijo le habrían ofrecido pelear, eran agresivos y que no lo tomaban en serio. Por ello, acudió al área de Calidad de Vida del hospital, donde fue orientada para interponer la denuncia bajo la Ley Karin.

En otro video, difundido por el canal, se observa a la víctima envuelta con vendas y cubierta con pintura roja.

La subdirectora de Gestión de Personas del hospital, Leyla Merino, precisó que la denuncia se interpuso en junio y que en ese momento se entregó apoyo psicológico a la víctima. “Señalamos firmemente que como institución repudiamos y no toleramos ningún acto de violencia o maltrato laboral en nuestra institución”, subrayó.

Pese a estas medidas, la madre teme que los agresores puedan regresar al recinto.