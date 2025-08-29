Ángel Valencia en aprietos: Suprema le ordena investigar su reunión con Chadwick y Hermosilla

Esto, luego que el Ministerio Público rechazara en un primer momento indagar la reunión de Valencia con Chadwick y Hermosilla.

La Corte Suprema ordenó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a aplicar el procedimiento legal para investigar las razones para no registrar por Ley de Lobby su reunión con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, concretada en 2023, tras asumir como máxima cabeza del Ministerio Público.

Esto, tras un recurso de protección presentado por los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, del Partido Comunista, luego que el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, desestimara investigar este hecho.

Al respecto, el diputado Luis Cuello, comentó que el “fallo de la Corte Suprema que acoge nuestro recurso es categórico en cuanto obliga al Ministerio Público a investigar las eventuales infracciones cometidas por el fiscal Valencia a la Ley del Lobby a no informar respecto de su reunión con Chadwick y Hermosilla”.

“Este fallo que establece que la negativa del Ministerio Público fue ilegal y arbitraria es importante, es fundamental en cuanto permite avanzar en conocer la verdad respecto de lo que se conversó con Chadwick y con Hermosilla”, argumentó.

Por su parte, diputado Boris Barrera, complementó que “es muy importante la resolución de la Corte Suprema que recoge el recurso que presentamos con el diputado Cuello para que la fiscalía investigue si debió el fiscal nacional registrar por lobby la reunión que tuvo con Hermosilla y el ex ministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick”.

“Creo que es muy importante para la transparencia, para no dañar la credibilidad de la institucionalidad, pero también porque el no transparentar esto daña profundamente la democracia”, concluyó el parlamentario PC.