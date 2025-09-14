Por no tener autorización: Municipalidad de Providencia cursó cinco infracciones por evento de Feid

Fueron detectadas faltas a la Ley de Rentas Municipales, Ley de Alcoholes y al uso del espacio púbicos.

La sorpresiva presentación de Feid en Chile, al convocar una Coffe Party en la comuna de Providencia, generó polémica por no contar con la autorización necesaria para celebrar el evento. Con la llegada de miles de personas a la cafetería Kaffera Holley, en pleno Barrio Suecia, la Municipalidad decidió cursar cinco infracciones en total.

“Hey mor, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy mor. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho”, había publicado el artista horas antes a través de sus historias de Instagram, generando rápidamente expectación en sus fanáticos.

Al no contar con una autorización oficial y no existir notificaciones previas de la realización del evento, lo que suponía ser una fiesta liderada por Feid derivó en reclamos de vecinos y locatarios del sector en Providencia. De tal manera, la decisión de cursar las cinco infracciones se debieron a la detección de faltas a la Ley de Rentas Municipales, Ley de Alcoholes y al uso del espacio público.

La Ley de Rentas Municipales fue vulnerada al ejercer una actividad comercial sin la patente necesaria, la Ley de Alcoholes, por vender bebidas alcohólicas sin autorización y la tercera, tal como lo indica su nombre, se debe a ocupar sin permiso el espacio público.

De acuerdo con el municipio, el encargado del local quedó citado al Juzgado de Policía Local y arriesga multas que podrían llegar hasta las 10 UTM.

De todas maneras, la Municipalidad de Providencia se mostró abierta a albergar este tipo de iniciativas, indicando que “reitera su disposición para apoyar la realización de espectáculos de diversa índole en el espacio público“, sin embargo, aclaró que lo hará “siempre dentro del marco legal y cumpliendo con la normativa vigente“.