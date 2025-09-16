Hermanos electrocutados en Villarrica: alcalde decretó duelo comunal y suspendió desfile de Fiestas Patrias

Luego de que los hermanos Sobarzo murieran electrocutados, el alcalde de Villarrica dijo que solo se realizará el Te Deum y un acto cívico el 18 de septiembre.

El alcalde de Villarrica, Pablo Astete, decretó duelo comunal este martes 16 de septiembre a raíz del deceso de los hermanos Benjamín y Matías Sobarzo, quienes fallecieron electrocutados en el sector de Challupen, entre Villarrica y Licanray, en la Región de La Araucanía.

A raíz de lo anterior, el pabellón nacional se izó a media asta en el edificio consistorial, ubicado en la Plaza Cívica de Villarrica, mientras que el colegio Humanidades de Villarrica, donde estudiaban ambos hermanos, convocó a una velatón en su memoria.

Los adolescentes, de 13 y 15 años, fallecieron la tarde del lunes, después de que el mástil con una bandera chilena que estaban instalando rozó con cables del tendido eléctrico.

La descarga no solo les costó la vida a los dos menores de edad, ya que la madre de los niños también resultó afectada, por lo que fue trasladada a la urgencia del hospital de Villarrica, donde permanece internada.

Villarrica en duelo comunal por los hermanos que murieron electrocutados

Al referirse a la muerte de los hermanos, el alcalde Astete le dijo a los familiares de los adolescentes que “lamentamos profundamente lo ocurrido. Como representante de la comunidad de Villarrica, he decretado duelo comunal en memoria de Benjamín y Matías, estudiantes del Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús”.

Además, debido a la tragedia, la autoridad comunal confirmó que decidió suspender el desfile oficial de Fiestas Patrias que se realizaría este 18 de septiembre en Licanray.

En esa línea, el alcalde ratificó que con motivo de las Fiestas Patrias solamente se realizará el Te Deum, previsto para las 10 de la mañana, y el acto cívico una hora después, pero se suspendió tanto el desfile como el vino de honor.