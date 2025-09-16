Qué se sabe del sumario a tres funcionarios de la Fiscalía tras torturas a trabajador del Hospital de Osorno

La Fiscalía instruyó el sumario en el marco del caso del ex trabajador del Hospital de Osorno que fue sometido a torturas por compañeros de trabajo.

La Fiscalía Regional de Los Lagos instruyó el inicio de un sumario administrativo contra tres funcionarios del Ministerio Público de Osorno, en el marco de la investigación por las torturas a las que fue sometido un ex trabajador del Hospital Base San José.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía, el propósito del sumario es esclarecer posibles incumplimientos en los protocolos institucionales sobre la recepción de la denuncia y el manejo de evidencias por el caso del recinto hospitalario osornino.

Lo anterior, a raíz de las declaraciones cruzadas entre la dirección del recinto asistencial y la Fiscalía, que difieren tanto con las fechas de presentación de denuncia como respecto al conocimiento de los videos que probarían los hechos.

El motivo llevó a iniciar el sumario contra funcionarios de la Fiscalía

De acuerdo con lo aseverado por la dirección del Hospital Base de Osorno, durante 2024 presentó una denuncia por el caso del ex trabajador que fue víctima de torturas y abusos por parte de otros trabajadores del recinto asistencial.

Manifestó que en la ocasión entregó todos los antecedentes del caso y un dispositivo de almacenamiento digital como evidencia. Sin embargo, este material no fue ingresado ni resguardado según establecen los protocolos establecidos por el Ministerio Público.

“Esta situación impidió que los fiscales tomaran conocimiento oportuno del ingreso del dispositivo“, explicó la Fiscalía Nacional a través de un comunicado.

“El Ministerio Público da por tomados los antecedentes el 5 de junio del 2024“, sostuvo el director (s) del recinto asistencial, Julio Vargas, quien ratificó que en la carpeta estaban incorporados todos los registros que se conocieron del caso.

Por el contrario, la persecutora María Angélica de Miguel sostuvo que la Fiscalía “tomó conocimiento de estos videos recién el mismo día que aparecieron en la prensa y que fueron difundidos y publicados“.

Al abordar el sumario que involucra a los tres funcionarios de la Fiscalía de Osorno, el Ministerio Público explicó que la investigación interna tiene como propósito “esclarecer sus eventuales responsabilidades por el incumplimiento de los protocolos institucionales sobre la recepción de denuncia y resguardo de evidencia, acciones que impidieron que los fiscales conocieran la existencia del dispositivo”.

En tanto, Carmen Gloria Wittwer, fiscal Regional de Los Lagos, designó a la fiscal Jefa de Río Negro, Ana María Díaz, como fiscal preferente para que continúe liderando las diligencias investigativas del caso.