Pasó al Senado: los detalles del proyecto que endurece penas a adolescentes por delitos graves

El proyecto de ley endurece las penas para adolescentes de entre 14 y 16 años que cometan ilícitos.

A su segundo trámite constitucional en el Senado pasó el proyecto de ley con el que se endurecerán las penas para los delincuentes adolescentes, luego de que el segundo informe fuera aprobado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa que modifica la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, originada en una moción del diputado Andrés Longton (RN), busca endurecer las penas a las que pueden ser condenados los jóvenes entre 14 y 16 años por delitos como secuestro, violación, robo con violencia e intimidación, homicidio y asesinato de policías.

De acuerdo con lo previsto en la ley, en estos casos los delincuentes adolescentes de esas edades recibirán las mismas sanciones que quienes tienen entre 16 y 18 años, las que consisten en penas en régimen cerrado o semicerrado con reinserción social, que podrán llegar hasta 10 años, el doble de lo que se establece en la actualidad.

Otros cambios de la ley para delincuentes adolescentes

Además, el proyecto aprobado en la Cámara establece que si un mayor de 16 años comete un delito de gravedad, se procederá a eliminar la calificación de irreprochable conducta anterior, que actualmente se aplica solo a partir de los 18 años.

A la vez, establece cambios a la regulación del recurso de apelación, así como respecto del quebrantamiento de la internación provisoria. De esta forma, se intensificarán los programas de rehabilitación e intervención, y no se podrá solicitar beneficios o la remisión de la pena hasta el plazo de un año.

La Cámara de Diputados también respaldó un artículo transitorio, a través del cual se precisa que estas modificaciones entrarán en vigencia el día 13 de enero de 2026.