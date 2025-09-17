Qué detonó el ataque en que funcionario le arrancó un pedazo de oreja a polémico alcalde de Melipeuco

“Un funcionario municipal procedió a agredir al alcalde de Melipeuco, al cual le mordió la oreja izquierda”, confirmó la Fiscalía.

Hasta el Hospital Regional de Temuco , en la Región de La Araucanía, fue trasladado el alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao (Ind-PPD), luego de que un funcionario municipal lo atacó y le arrancó parte de la oreja izquierda, por lo que el jefe comunal fue sometido a una intervención para la reconstrucción del cartílago.

De acuerdo con lo confirmado por Carabineros, personal de la institución detuvo al agresor y lo puso a disposición de los tribunales, quedando en prisión preventiva.

El hecho se registró la noche del martes durante una actividad en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias, que se realizó en una parcela particular en el sector El Escorial, perteneciente a la administradora municipal y pareja del agresor, que también es funcionario del municipio.

“Un funcionario municipal procedió a agredir al alcalde de Melipeuco, al cual le mordió la oreja izquierda. La víctima resultó con una herida compleja del pabellón auricular izquierdo, por mordedura humana, con lesiones de carácter grave“, confirmó la fiscal Nelly Marabolí.

Qué detonó el ataque al alcalde de Melipeuco

Las primeras indagatorias sobre el ataque al alcalde de Melipeuco apuntan a que el hecho ocurrió cuando el jefe comunal se estaba retirando de la actividad, a eso de las 22:30 horas.

Según indicaron testigos del hecho, cuando se estaba despidiendo de los asistentes, el alcalde le dijo un piropo a la dueña de casa, lo que generó la molestia y el consiguiente ataque a Cuminao.

Si bien la autoridad se defendió y varios de los presentes intentaron separar a los protagonistas de la pelea, en un momento el funcionario municipal mordió la oreja izquierda del alcalde, arrancándole un pedazo.

Tras eso, el agresor, identificado como un hombre de 28 años, escapó del lugar, aunque posteriormente fue detenido por efectivos de la policía uniformada.

La víctima, por su parte, fue trasladada hasta el Hospital Regional de Temuco y, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Melipeuco, “se encuentra estable, en buen estado de salud“.

“Como institución, condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto mutuo, la sana convivencia y el trabajo colaborativo por el bien de nuestra comuna”, dijo el municipio a través de un comunicado.

Las investigaciones contra el alcalde

El ataque contra Cuminao se registró a casi dos meses de que la Contraloría Regional de La Araucanía abriera un sumario en la Municipalidad de Melipeuco tras detectar una serie de irregularidades durante su gestión.

En particular, el jefe comunal es indagado porque en 2022 y 2023 aprobó la renovación de los contratos de la madre de su hija como encargada comunal de la Unidad Técnico Pedagógica, y de un hermano de ella, aunque la legislación vigente establece que debió abstenerse.

A la vez, el órgano contralor cuestionó la contratación de otros dos funcionarios que tienen un vínculo de parentesco con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio.