El llamado que realizó Boric previo al Te Deum: “Debemos ser conscientes de la importancia de la democracia” en año electoral

En la antesala a su último Te Deum ecuménico, el mandatario llamó a la unidad y manifestó su “profundo orgullo de Chile”.

El presidente Gabriel Boric, en el marco de las Fiestas Patrias, participó en su último Te Deum ecuménico, cuya ceremonia se lleva a cabo en la Catedral Metropolitana cada 18 de septiembre.

En la antesala a la tradicional actividad, el jefe de Estado emitió un mensaje desde el Palacio de La Moneda, donde hizo hincapié en la importancia de tener una perspectiva histórica con respecto a la independencia de Chile, particularmente en un año en donde se realizarán elecciones.

“Espero que tanto en la homilía como en las celebraciones a lo largo de todo el país tengamos presente lo que significa la independencia de Chile. Más aún, en año electoral, debemos ser conscientes de la importancia de la democracia y de decidir como pueblo sobre nuestro propio destino”, expresó el mandatario.

Siguiendo en esa línea, el presidente Gabriel Boric enfatizó en la necesidad de fortalecer el respeto y el sentido de pertenencia, señalando que “los símbolos patrios nos enorgullecen, pero es más que eso: es un destino común donde debemos querernos, respetarnos y acoger la diversidad que existe en Chile”.

Para cerrar, el mandatario manifestó su orgullo por el país que dirige: “Hoy 18 de septiembre de 2025 puedo decir que estoy profundamente orgulloso de Chile“, sentenció Boric antes del Te Deum.