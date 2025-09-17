Gala del Municipal: el nuevo capítulo de la tirante relación de Desbordes con el presidente Boric

El alcalde Desbordes ya expresó con anterioridad su molestia porque el lanzamiento oficial de Fiestas Patrias fue en La Pampilla y no en el Parque O’Higgins.

La relación entre el presidente Gabriel Boric y el alcalde Mario Desbordes pasa por su momento más crítico, luego que el jefe comunal de Santiago expresara su molestia porque la inauguración de las fondas de las Fiestas Patrias 2025 se realizara en La Pampilla, Coquimbo, y no en el Parque O’Higgins.

En entrevistas con diversos medios, el alcalde Desbordes cuestionó que el presidente Boric fuera a regiones para concretar el lanzamiento oficial de las fondas y ramadas en el país.

“Cuando uno es presidente no puede darse gustos personales, no puede hacer lo que quiera. Al revés: tiene menos libertad que un ciudadano común para hacer lo que se le dé la gana. Creo que se equivocó; actuó más el militante que el Jefe de Estado”, acusó Desbordes.

Esto hizo que el tradicional pie de cueca en el Parque O’Higgins entre autoridades municipales y La Moneda no se concretara, ya que el presidente Boric bailó con su pareja, Paula Carrasco, y Mario Desbordes hizo lo propio con una funcionaria municipal.

Este tira y afloja podría repetirse nuevamente este jueves cuando se realice la Gala de Fiestas Patrias del Teatro Municipal, ya que Desbordes precisó que con el jefe de Estado, por tradición, se comparte el palco 21, cuestión que este año no se repetirá.

“Él decidió ahora que no se va a sentar en el palco oficial. El presidente y el alcalde tenemos un palco, pero desde el retorno a la democracia y antes del 73 los presidentes siempre se sentaron con las principales autoridades en el palco 21”, recordó el alcalde de Santiago.

Pero Desbordes anunció que “nos acaban de notificar que él, como va con su guagüita, decidió no sentarse en el 21, sino que se va a sentar en el presidencial. El último que hizo eso fue don Augusto Pinochet, solo te dejo ese dato sobre la mesa”.