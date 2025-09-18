Primer balance de Fiestas Patrias: un muerto en accidente de tránsito y 42 detenidos marcan el inicio de celebraciones

Carabineros entregó detalles sobre la situación de las carreteras en el marco del primer día de celebraciones por las Fiestas Patrias.

Carabineros de Chile durante este jueves 18 de septiembre entregó su primer balance con respecto a los incidentes que han tenido lugar en las carreteras en el marco de las Fiestas Patrias, las cuales se extenderán por cuatro jornadas.

Bajo este contexto, el jefe de la zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, comenzó diciendo que durante el 12 y 17 de septiembre, más de 750 mil vehículos habían abandonado la Región Metropolitana (RM), de los cuales, 532 mil ya regresaron.

En esa línea, Vielma destacó el trabajo de fiscalización que ha llevado a cabo la institución policial, concretando la detención de 42 personas por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.

El balance preliminar de las Fiestas Patrias en las carreteras

“Hemos fiscalizado más de 17 mil conductores a nivel nacional, hemos practicado más de 4 mil exámenes, y aquí viene ya un registro lamentable, a raíz de estos exámenes practicados hemos detenido a 42 personas“, detalló el funcionario policial.

De estas 42 personas, 30 habrían estado bajo la influencia del alcohol, mientras que las 12 restantes habrían registrado exámenes de drogas positivos cuando estaban manejado. Sumado a ello, se han reportado más de 300 infracciones a la ley de tránsito.

Con respecto al número de accidentes de tránsito que se han registrado en el primer día de celebración de Fiestas Patrias, la autoridad comentó que “a nivel nacional, tengo que informar que han ocurrido 69 siniestros viales, con 7 personas lesionadas de diversa consideración, y lamentar el fallecimiento de una persona que participó en un siniestro vial de tipo colisión, en la Región del Bío Bío, y que falleció”.