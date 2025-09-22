Aldo Duque no se rinde: buscará reabrir Caso Sierra Bella tras confirmación de sobreseimiento

Luego de la confirmación del sobreseimiento de los imputados en el caso Sierra Bella, los querellantes no pueden presentar otro recurso judicial.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, por unanimidad, la apelación de la Municipalidad de Santiago y el abogado Aldo Duque contra el sobreseimiento de los imputados en el caso Sierra Bella.

De esta forma, el tribunal de alzada capitalino desestimó los argumentos presentados por el municipio que encabeza el alcalde Mario Desbordes (RN), que junto a Duque buscaban que se revirtiera la sentencia que había sobreseído a la ex jefa comunal, Irací Hassler; el dueño de la ex clínica, Felipe Sánchez, y tres tasadores privados.

Después de que el pasado 30 de julio el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, informara su decisión de no perseverar en la indagatoria sobre la fallida compraventa de la ex clínica Sierra Bella por parte del municipio capitalino, el Séptimo Juzgado decretó el sobreseimiento de los cinco imputados.

Las reacciones tras el sobreseimiento en el caso Sierra Bella

Luego de conocerse el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Sierra Bella, el abogado de Felipe Sánchez, Nelson Salas, dijo que se trataba de una noticia que “esperaban recibir”.

“Confiábamos en que los antecedentes de la carpeta, más de dos años y medio de investigación, iban a demostrar que efectivamente acá no existía delito y que mi representado es una persona inocente, que simplemente adquirió un bien inmueble y lo vendió en forma legítima“, añadió el profesional.

Respecto de una eventual impugnación al sobreseimiento, el abogado Salas afirmó que “no existe recurso alguno“, y explicó que debido a que existe un fallo de primera instancia confirmado, no se podría llegar a la Corte Suprema, según lo establece el “Código Procesal Penal”.

Por su parte, el abogado querellante, Aldo Duque, lamentó la decisión del tribunal y aseveró que “estoy convencido, como lo estuve desde el comienzo, que estamos en presencia de un delito de fraude al fisco“.

“No puede ser que pagar $8.200 millones por una propiedad que vale 2.000 no sea considerado, a lo menos, un intento de defraudar al fisco de Chile“, complementó.

Duque informó que junto a la Municipalidad de Santiago están buscando la forma para reabrir la investigación en torno a la compraventa de la ex clínica Sierra Bella.