Quién era David Gómez, el joven preso por portar una molotov durante el estallido social

La senadora Fabiola Campillai calificó a David Gómez como una “víctima de la represión y el hostigamiento” durante el estallido social.

A los 29 años falleció este fin de semana David Gómez Valenzuela, quien en 2020 fue condenado a tres años y un día de cárcel tras ser detenido el 11 de septiembre de ese año cuando portaba una bomba molotov en las proximidades de una subcomisaría de Carabineros, en la comuna de La Granja, en el marco del estallido social.

La información la confirmó la senadora independiente Fabiola Campillai, quien en sus redes sociales lamentó el hecho y calificó a Gómez como “víctima de la represión y el hostigamiento durante la revuelta social, a manos de agentes del Estado“.

De acuerdo con lo reportado por La Cuarta al aludir a un posteo en Instagram de La Lista del Pueblo, el joven se quitó la vida.

David Gómez y el estallido social

El caso de Gómez Valenzuela se hizo conocido cuando, en julio de 2021, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric lo visitó en la cárcel Santiago 1, donde cumplía su pena por lo ocurrido durante el estallido social. Un mes antes de la visita del actual mandatario, la madre de David falleció.

Al referirse al deceso del joven, Fabiola Campillai escribió en su cuenta de Instagram que “su partida nos inunda de tristeza y pena, pero también de indignación“.

“Como él, son cientos las víctimas -mutilados, fallecidos y sus familias- quienes han sido abandonados por el Estado. Una reparación integral y una Comisión de Verdad aún no son realidad”, añadió la parlamentaria.

Por su parte, también a través de las redes sociales, La Lista del Pueblo informó que “David Gómez, preso del estallido social al cual Gabriel Boric visitara en Santiago 1 durante su candidatura presidencial, decidió partir el día de ayer (sábado)“.

“Una lamentable noticia, más aún pensando que casos así pueden seguir dándose, porque reparación, apoyo psicológico y reinserción social y laboral para los jóvenes presos y mutilados ya no existió“, añadió el texto.

“Suena duro decirlo, pero es la lamentable realidad. Un gobierno que prometió mucho, pero que cumplió poco en temas de reparación y acompañamiento a las víctimas de prisión y represión policial durante el estallido social”, concluyó el mensaje.